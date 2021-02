I New Orleans Pelicans continuano a studiare delle trade per modificare l’assetto del proprio roster, in particolare per quanto riguarda gli esterni.

Osservati speciali sono JJ Redick e Lonzo Ball. Secondo Action Network quest’ultimo e il suo agente Rich Paul avrebbero espresso la loro preferenza per Chicago, in caso di uno scambio. I Bulls, dal canto loro, sembrano intenzionati a inserire un playmaker da affiancare a Zah LaVine e potrebbero offrire delle ali ai Pelicans, alla ricerca di un nuovo elemento nella posizione di quattro: i nomi più indicati sarebbero quelli di Otto Porter Jr e Thaddeus Young.

Non ci sarebbero comunque ancora delle trattative in corso fra le parti, anche perché Ball ha recentemente parlato del processo di crescita di New Orleans, al primo anno sotto la gestione di Stan Van Gundy, dichiarando di ritenere fisiologico un tempo di adattamento al nuovo sistema e dicendosi convinto del fatto che la squadra abbia intrapreso la strada giusta.

Lonzo Ball on the improving chemistry among #Pelicans starting lineup: “We think we can play with anybody. This is our first year playing together and it’s going to take some time, still. We’re still working on a few things, but we are definitely moving in the right direction.”

— Jim Eichenhofer (@Jim_Eichenhofer) February 7, 2021