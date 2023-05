I Philadelphia 76ers licenziano Doc Rivers dopo l’eliminazione

Cade un’altra testa illustre tra le panchine NBA: dopo Monty Williams, che ha pagato l’eliminazione dei Suns contro i Nuggets, anche Doc Rivers ha fatto le valigie dopo la sconfitta in Gara-7 contro Boston. Il coach, che aveva ancora due anni di contratto, aveva manifestato l’intenzione di rimanere alla guida dei Philadelphia 76ers subito dopo l’eliminazione, ma la dirigenza la pensava evidentemente in modo diverso.

Rivers sedeva sulla panchina di Philadelphia dal 2020, e in tre stagioni ha sempre chiuso con un ottimo record ma con qualche delusione nei Playoff. In tutti e tre gli anni i Sixers sono infatti stati eliminati al secondo turno, nonostante negli ultimi due la coppia Embiid-Harden sembrava promettere bene.

Secondo Adrian Wojnarowski, i candidati per succedere a Doc Rivers sarebbero Mike Budenholzer, Sam Cassell, Mike D’Antoni, Nick Nurse, Frank Vogel e Monty Williams.

BREAKING: The 76ers dismissed coach Doc Rivers on Tuesday, sources tell ESPN. Rivers led the Sixers to the Eastern Conference Semifinals in each of his three seasons on the job. pic.twitter.com/WM0t4LhrAz

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 16, 2023