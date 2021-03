I Philadelphia 76ers seguono Joel Embiid anche nella beneficienza

Nelle ore scorse Joel Embiid ha dichiarato che devolverà in beneficienza i 100.000 dollari di bonus previsti dal suo contratto dopo la convocazione per l’All Star Game.

I Philadelphia 76ers hanno deciso di seguire l’esempio della loro star e doneranno la medesima somma alle stesse associazioni scelte da Embiid, Project HOME, Sunday Breakfast Mission e Youth Service Inc, tutte attive nell’assistenza ai senzatetto in Pennsylvania.

After Joel Embiid donated $100,000 to Project HOME, Sunday Breakfast Mission and Youth Service Inc. earlier today, the Philadelphia 76ers are now donating an additional $100,000 to the same groups.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) March 6, 2021