I Philadelphia 76ers stasera giocheranno in 7 contro i Denver Nuggets

Sarà una rotazione cortissima quella a disposizione di Doc Rivers stasera, per la partita tra i suoi Philadelphia 76ers e i Denver Nuggets (palla a due alle 21 italiane). I Sixers avranno solo 7 giocatori realmente disponibili a causa dei protocolli anti-Covid e di alcuni infortuni che hanno messo KO parte del roster: la partita si giocherà soltanto perché Mike Scott, tra questi ultimi, indosserà la divisa e andrà a referto rimanendo però seduto in panchina.

I giocatori che potranno giocare saranno solo Dwight Howard, Danny Green, Tyrese Maxey, Tony Bradley, Isaiah Joe, Paul Reed e Dakota Mathias. Sebbene Ben Simmons non sia stato fermato dai protocolli anti-Covid e Joel Embiid invece abbia già finito la sua quarantena, entrambi saranno tenuti a riposo rispettivamente per perdita di liquidi nel ginocchio e dolori alla schiena.

Sixers are planning to list Embiid out with back tightness and Simmons with left knee swelling, sources tell ESPN. Neither will play today. Mike Scott will be upgraded to available, source said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021