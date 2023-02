I Phoenix Suns avevano offerto Chris Paul per Kyrie Irving

Col passare delle ore emergono quelle che erano le altre offerte, oltre a quella dei Dallas Mavericks, per Kyrie Irving. Dopo quella dei Lakers, ora conosciamo anche quella avanzata dai Phoenix Suns: Chris Paul, Jae Crowder e una serie di scelte al Draft non specificate, come riportato da Chris Haynes.

Sources: Brooklyn Nets received Los Angeles Lakers’ proposal that did include team’s two first-round picks (2027, 2029) and Phoenix Suns’ offer of Chris Paul, Jae Crowder and unspecified picks: @NBATV pic.twitter.com/cJuABbaYGy — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 6, 2023

I Nets non hanno accettato questa proposta proprio per la presenza di Paul, molto probabilmente. CP3 dà poche garanzie sul piano fisico e solo nel 2021 ha rinnovato per altri 4 anni al massimo salariale. L’ultimo anno di contratto, 2024-25, non è garantito ma questo significa che Brooklyn avrebbe dovuto pagarlo 30.8 milioni di dollari almeno anche il prossimo anno, quando Paul avrà 38 anni.

Finora Chris Paul ha giocato solo 34 partite in questa stagione, con 13.8 punti e 8.6 assist di media.