I Phoenix Suns forniscono degli aggiornamenti sulla gravità dell’infortunio al ginocchio di Devin Booker

I Phoenix Suns hanno fornito un aggiornamento ufficiale sullo stato dell’infortunio di Devin Booker, che è stato costretto a saltare il prossimo All-Star Game ad Atlanta.

Secondo Gerald Bourguet di Fan Sided, Booker ha subito una distorsione al ginocchio sinistro durante la partita di giovedì contro i Golden State Warriors. Fortunatamente, il team ha pubblicato una nota in cui ha scritto che il problema è “lieve” e che la guardia verrà valutata giorno dopo giorno.

Sucks Book will miss the All-Star Game, but the good news is the Suns called his injury "mild." He's considered day-to-day and will be re-evaluated after the break pic.twitter.com/tSWwjqYJM9

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) March 6, 2021