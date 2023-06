I Phoenix Suns partono forti in free agency: già 5 firme nella prima ora

I Phoenix Suns sono stati tra i protagonisti della prima ora di free agency NBA. Dopo aver portato in Arizona anche Bradley Beal, per formare un terzetto con Kevin Durant e Devin Booker, la franchigia ha raggiunto ben 5 accordi in brevissimo tempo.

Questi 5 accordi sono comprensivi anche dei rinnovi, ovvero quelli di Josh Okogie (cifre ancora sconosciute) e Damion Lee (minimo salariale per 2 anni). Il primo per esigenze difensive probabilmente sarà anche un titolare.

Sono poi arrivati i volti nuovi, a partire dal “possibile italiano” Drew Eubanks. Il lungo ha firmato un biennale, probabilmente al minimo salariale, dopo l’avventura a Portland. È stata poi la volta di un altro lungo, Keita Bates-Diop, reduce dalla miglior stagione in carriera a San Antonio con 9.7 punti e 3.7 rimbalzi di media: firma per 2 anni a 5 milioni di dollari complessivi. Infine l’ultima aggiunta (per ora) è stata quella di Chimezie Metu. Il giocatore nigeriano arriva dai Sacramento Kings, dove nell’ultima stagione ha giocato poco raccogliendo 4.9 punti e 3.0 rimbalzi di media. Anche per lui il minimo salariale, per un anno.

Nota a margine: poco prima della mezzanotte italiana, i Suns hanno ritirato la qualifying offer per il centro Jock Landale, che quindi è unrestricted free agent. Con questa mossa, Phoenix ha liberato spazio salariale per completare le altre firme.