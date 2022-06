I piani estivi di Steph Curry sono stranissimi: niente pallacanestro per lui

Steph Curry si prenderà del meritato riposo quest’estate dopo aver guidato i Golden State Warriors al titolo di campioni NBA. E quando dice riposo, intende proprio non prendere in mano nemmeno la palla.

Nella sua ultima apparizione in 95.7 The Game, Brandon Payne, coach personale di Steph Curry, ha rivelato che il piano per la star degli Warriors in questa offseason è quello di prendersi davvero una pausa e recuperare. Mentre ci si aspetterebbe che il miglior tiratore della storia del basket esegua esercitazioni di tiro a colazione, pranzo e cena, non sarà nel menu per un paio di settimane.

“Steph si prenderà molto tempo libero. Non tirerà a canestro per un paio di settimane”.

"The reality is Steph is still gaining power, strength, and speed, as crazy as it sounds." Curry's trainer Brandon Payne on the Hall-of-Famer at age 34. (via @SteinyGuru957) — 95.7 The Game (@957thegame) June 22, 2022

Quando Anthony Davis ha detto la stessa cosa, sottolineando come non aveva toccato la palla dall’ultima partita della stagione dei Los Angeles Lakers ad aprile, molte persone hanno perso la testa e sono impazzite. Dopotutto, dopo una stagione orrenda, l’ultima cosa che i tifosi vorrebbero sentire è che si prende più tempo libero.

Nel caso di Steph siamo abbastanza sicuri che i tifosi NBA non reagiranno allo stesso modo. Ha guidato i Golden State Warriors a un titolo pazzesco e non ha più niente da dimostrare. Se non altro, ha guadagnato il tempo per prendersi una vacanza e godersi la pausa estiva con la sua famiglia.

