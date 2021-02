I più grandi palazzetti del basket italiano

La pallacanestro è uno degli sport più seguiti in Italia, ma in fatto di impianti sportivi il Bel Paese e le squadre che militano nel suo campionato maggiore non reggono il confronto con le realtà sportive estere. Molti dei maggiori impianti europei, per non parlare di quelli statunitensi, sono su un altro livello rispetto ai nostrani, nonostante in Italia la pallacanestro abbia un grande seguito di appassionati, tifosi e scommettitori. Per saperne di più sul basket ti rimandiamo a questa recensione dei bookmaker .

Iniziamo dall’analisi del panorama italiano. In Italia solo 3 delle 17 squadre della serie A hanno a disposizione un palazzetto in grado di ospitare più di 10000 spettatori e ben 7 squadre possono ospitarne meno di 5000 nella loro struttura. Il palazzetto più grande d’Italia (escluso il Palazzetto olimpico di Torino – non sfruttato per il basket LBA) è il Mediolanum Forum, casa dell’Olimpia Milano, che è in grado di contenere più di 12331 spettatori e fu inaugurato nel 1990. A seguire, c’è il palazzetto dello sport di Roma, struttura inaugurata nel 1960 ed in grado di ospitare 11200 persone tra tifosi della Virtus Roma e avversari. Sul gradino più basso del podio c’è l’Adriatic Arena di Pesaro, edificio del 1993 in grado di ospitare (lavori di manutenzione permettendo) 10323 persone per assistere alle partite della Victoria Libertas.

Gli stadi meno capienti della serie A sono invece quelli di Sassari, Reggio Emilia, Trento, Pistoia, Brindisi, Cremona e Venezia, tutti con 5000 o meno posti. Ecco la classifica completa:

Città Impianto Squadra LBA Posti Milano Mediolanum Forum Olimpia Milano 12 331 Roma Palazzo dello Sport Virtus Roma 11 200 Pesaro Adriatic Arena Victoria Libertas Pesaro 10 323 Bologna PalaDozza Virtus Arena Segafredo Virtus Bologna 5 570 8 970 Trieste Allianz Dome Allianz Pallacanestro Trieste 6 943 Cantù (Desio) PalaDesio Acqua San Bernardo Cantù 6 700 Bologna PalaDozza Fortitudo Pompea Bologna 5 570 Brescia PalaLeonessa Germani Basket Brescia 5 200 Treviso PalaVerde De’Longhi Treviso 5 134 Varese Enerxenia Arena Openjobmetis Varese 5 107 Sassari Palasport Roberta Serradimigni Banco di Sardegna Sassari 5 000 Reggio Emilia PalaBigi Grissin Bon Reggio Emilia 4 530 Trento BLM Group Arena Dolomiti Energia Trento 4 000 Pistoia PalaCarrara OriOra Pistoia 3 916 Brindisi PalaPentassuglia Happy Casa Brindisi 3 534 Cremona Palasport Mario Radi Vanoli Cremona 3 519 Venezia Palasport Taliercio Umana Reyer Venezia 3 509

Ovviamente si sta parlando di pallacanestro maschile, per informazioni sulla situazione del basket femminile puoi dare un’occhiata qui .

E all’estero invece com’è la situazione? In Europa, la situazione è mediamente migliore. In Spagna, 8 delle 17 squadre del campionato maggiore hanno a disposizione uno stadio con 10000 o più posti. In Lituania gli stadi sono tutti moderni e ad impressionare c’è lo stadio dello Žalgiris (Žalgirio Arena), costruito nel 2008 e con una capienza di oltre 15000 persone. In Germania gli impianti sono in media più piccoli, un po’ come i nostri, ma a Berlino si ospitano 14500 spettatori.

Negli USA, è tutta un’altra storia. I palazzetti dell’NBA hanno una capienza MEDIA di circa 19000 posti, col record che spetta allo United Center di Chicago in grado di ospitare più di 20000 persone tra tifosi dei Bulls e avversari. Per ulteriori info puoi leggere qui.

