I playmaker della Nazionale del futuro secondo Peppe Poeta

Nel corso delle nostre live su Twitch in occasione delle Final Eight di Coppa Italia, Peppe Poeta ha toccato anche aspetti non strettamente correlati con la manifestazione tricolore. In particolare in questo estratto il giocatore di Cremona ha parlato delle peculiarità del ruolo di playmaker e ha indicato in Spissu, Baldasso e Mannion i tre registi del futuro della Nazionale italiana.

