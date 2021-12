I prezzi dei biglietti per vedere Curry infrangere il record NBA di triple al Madison sono FOLLI

Steph Curry è a 1 tripla dal pareggiare il record di triple in NBA e a 2 dal batterlo. E dove giocherà la prossima gara? Steph Curry disputerà il prossimo match NBA al Madison Square Garden, “La Mecca” della pallacanestro ma i prezzi dei biglietti per vedere Curry infrangere il record di triple sono realmente folli:

410 dollari per vedere Curry infrangere il record di triple sostanzialmente dalla “piccionaia”.

$410 to watch Steph break the record sitting with Harambe pic.twitter.com/HRmrnVb9DK — Rob Perez (@WorldWideWob) December 14, 2021

Naturalmente vedere questi prezzi nella situazione economica in cui si riversa il mondo non fa proprio piacere. La pandemia ha colpito in maniera molto importante le tasche degli abitanti mondiali e oltre 400 dollari per vedere Curry da lontanissimo è un’autentica follia.

Sapete cosa farebbe molto ridere? Se Steph Curry non riuscisse a battere il record NBA di triple al Madison Square Garden ma in un’altra serata. Ciò potrebbe chiaramente succedere perché basterebbe un piccolo problema fisico oppure una serata super storta per far sì che ciò non avvenga. Naturalmente ci auguriamo che la storia venga scritta senza problemi però non è così scontato che il fenomeno dei Golden State Warriors riuscirà a fare quello che tutti quanti noi ci aspettiamo. Ma se siete a New York e volete farvi un giro, sappiate che…

