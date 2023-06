I primi 6 giocatori arruolabili da Team USA per il Mondiale

Alla FIBA World Cup 2019, Team USA aveva chiuso al settimo posto: peggior piazzamento della sua storia, complici le tantissime assenze che avevano consegnato a Gregg Popovich un roster di quarte linee. In vista del Mondiale di quest’estate, che potrebbe essere occasione di riscatto per gli Stati Uniti che nel frattempo hanno vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo, stanno iniziando a circolare i primi nomi.

Secondo Shams Charania e Marc Stein, già 6 dei 12 giocatori che faranno parte dei convocati sarebbero noti, salvo clamorosi colpi di scena. Questi sarebbero Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Bobby Portis e Austin Reaves. Edwards e Haliburton sono due dei migliori talenti NBA in ottica futura, anche se forse non vengono ancora considerate delle superstar: entrambi sono stati All Star quest’anno.

Reaves chiude invece la querelle sulla sua nazionalità, visto che si era ipotizzato potesse giocare da naturalizzato con la Germania.

The Knicks' Jalen Brunson is among the 12 expected roster members for @usabasketball at the @FIBAWC, sources tell @TheSteinLine.@TheAthletic reports Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Bobby Portis & Austin Reaves also committed.

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 4, 2023