I primi allenamenti della “nuova” Italbasket in vista delle Olimpiadi: c’è anche Danilo Gallinari

L’Italbasket è tornata al lavoro. Dopo una settimana di pausa in seguito all’impresa di Belgrado contro la Serbia, gli Azzurri si sono ritrovati a Roma per riprendere gli allenamenti.

La squadre resterà in ritiro nella Capitale fino al 17, quando è prevista la partenza per Tokyo. L’esordio alle Olimpiadi, invece, è in programma il 25 Luglio Luglio con la Germania. (CLICCA QUI per il calendario completo dell’Italia).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italbasket (@italbasket)

Da ieri è presente nel gruppo anche Danilo Gallinari, unica novità di Meo Sacchetti rispetto al roster che ha vinto il Preolimpico. Insieme a lui aggregati anche Spagnolo e Diouf che però non partiranno per il Giappone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo Gallinari (@danilogallogallinari)