I principali rating di NBA 2K22: e Danilo Gallinari…

Nella giornata di ieri la 2K Sports, casa di produzione della serie di videogiochi NBA 2K, ha reso noti alcuni dei rating per NBA 2K22, in uscita in autunno. Già prima della rivelazione, aveva fatto discutere il punteggio di Kevin Durant, che aveva detto di meritarsi un 99, e subito dopo quello di Steph Curry, criticato da LeBron.

Durant, Curry, LeBron e Giannis Antetokounmpo sono alla fine stati i giocatori con rating più alto, vale a dire 96. Subito dietro l’MVP Nikola Jokic, Kawhi Leonard e Joel Embiid con 95, poi Luka Doncic (uomo-copertina) con 94 a pari con James Harden e Damian Lillard.

LaMelo Ball, Rookie of the Year, ha ottenuto un 84, mentre Zion Williamson un 89 e Rudy Gobert 88. Altri valori rivelati nelle scorse ore per NBA 2K22 sono quelli di Jayson Tatum, 90, Trae Young, 89, Khris Middleton, 88, Zach LaVine, 87, Domantas Sabonis e Jrue Holiday, entrambi 86, mentre Ben Simmons si è fermato a 84. Il “nostro” Danilo Gallinari, rimasto ormai l’unico italiano in NBA, ha ricevuto un 79 dopo una positiva stagione ad Atlanta. Candace Parker, anche lei in copertina, ha ottenuto invece un 93.

The Top 10 Players in 2K22 ⭐ Agree? #2KRatings pic.twitter.com/BEfMn7xkBk — NBA 2K (@NBA2K) August 18, 2021