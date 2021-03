I Raptors liberano uno spazio nel roster: Matt Thomas va ai Jazz

I Toronto Raptors stanno cercando di imbastire una trade coinvolgendo Kyle Lowry: per questo motivo i canadesi hanno deciso di liberare uno spazio nel roster mandando Matt Thomas agli Utah Jazz in cambio di una seconda scelta futura.

Deal opens a roster spot to take on an additional player in a Lowry trade. Raptors continue talking to teams on deals within 45 minutes of deadline. Thomas gives the Jazz another in an endless line of three-point shooters on the team. https://t.co/9Llqb3NKvi

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021