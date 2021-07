I ricavi da sponsor della NBA crescono nonostante la pandemia

Il 2020 e il 2021 sono stati anni difficilissimi per lo sport business. Da più parti si è sentito parlare di contrazione dei ricavi e di società in grossa difficoltà economica a causa dei risvolti della pandemia.

La NBA, però, fa eccezione anche in questo. La lega di basket americana, infatti, ha visto crescere i ricavi dalle sponsorizzazioni anche durante la stagione che si avvia a conclusione.

Il campionato statunitense, infatti, ha fatto registrare ricavi per quasi un miliardo e mezzo di dollari, nonostante la stagione si sia disputata con un calendario diverso dal solito e con 10 gare in meno di regular season per ogni squadra. Rispetto allo scorso anno il saldo positivo è del 6%.

I nuovi partner arrivati in questa stagione sono stati ben 13, cosa che potrebbe portare presto la NBA a raggiungere la NFL che quest’anno ha incassato circa 100 milioni in più.

Cifre mostruose, soprattutto di questi tempi, ma che testimoniano le grandissime capacità manageriali di Adam Silver e del suo staff. Un sistema incredibilmente virtuoso, specie se paragonato a quelli dei vari sport europei. Senza dimenticare il nuovo contratto per i diritti televisivi che si preannuncia ricchissimo.

Fonte: Sports Business Journal