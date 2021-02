I risultati della prima settimana di votazioni per l’All Star Game 2021

Sono arrivati poco fa i risultati del primo round di votazioni per l’All Star Game 2021, iniziate giovedì scorso. La partita si terrà ad Atlanta, la data è stata ufficializzata oggi.

A differenza degli anni scorsi, dove capitava spuntassero voti di “fan favorite” che poco c’entravano con l’ASG, quest’anno la tendenza sembra essere quella di premiare il merito. Ad Ovest a guidare le votazioni c’è LeBron James, ad Est invece Kevin Durant, che ha superato di oltre 600.000 voti Giannis Antetokounmpo in questo primo frangente. Oltre a James e KD, l’unico a superare i 2 milioni di voti in questa prima settimana è stato Stephen Curry, che comanda tra le guardie della Western Conference davanti a Luka Doncic.

Se le votazioni finissero oggi (dureranno ancora un paio di settimane), ad Ovest verrebbero scelti LeBron, Curry, Doncic, Jokic e Leonard. Ad Est invece Durant, Giannis, Embiid, Irving e Beal, che è primo tra le guardie nonostante il pessimo rendimento di Washington. Come gli anni scorsi, comunque, il voto dei tifosi varrà il 50% del risultato finale.

