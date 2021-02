I risultati della risonanza magnetica di Anthony Davis e i tempi di recupero

Sono arrivati i tanto attesi risultati della risonanza magnetica al tendine d’Achille di Anthony Davis, vittima del riacutizzarsi di un problema che settimana scorsa lo aveva già costretto a saltare 2 partite.

A causa dell’infiammazione con anche fuoriuscita di liquido dal tendine, AD dovrà stare fuori almeno 2-3 settimane, dopodiché i Lakers lo rivaluteranno. L’approccio sarà comunque conservativo, secondo Adrian Wojnarowski, visto che i giallo-viola non voglio affrettare il rientro di un giocatore così fondamentale. In ogni caso, anche nella migliore delle ipotesi, Davis salterà l’All Star Game del 7 marzo.

Davis underwent an MRI today, which revealed a re-aggrevation near his Achilles. Lakers and Davis will be conservative on a return to play, which could be sometime after the All-Star Break running March 5 to 10, source tells ESPN. https://t.co/8touT9FkIf

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021