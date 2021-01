I Rockets sembrano essersi decisi: una trade per James Harden è imminente?

Dopo settimane di tranquillità, le parole di James Harden dopo la sconfitta di ieri notte contro i Lakers sono state l’esplosione di una bomba: gli Houston Rockets avrebbero quindi accelerato le procedure per la cessione richiesta dal giocatore ormai un paio di mesi fa, riducendo la lista di possibili “finaliste”.

Secondo Shams Charania, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers sarebbero le squadre con maggiori probabilità di arrivare ad Harden, con i Nets in particolare che starebbero proprio in queste ore preparando un’offerta da avanzare ai Rockets. In questo pacchetto rientrerebbero tutte e 4 le future scelte del primo turno al Draft in possesso di Brooklyn più 3 swap, vale a dire la possibilità di scambiarne altre 3, sostanzialmente sacrificando il proprio futuro per comporre un trio con Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, almeno quando quest’ultimo deciderà di tornare in campo. Per The Athletic, una trattativa potrebbe “concludersi velocemente”.

