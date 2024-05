I ruoli opposti (e poco tecnici) di Aaron Gordon e DeAndre Jordan nella riscossa dei Denver Nuggets

Si sente parlare spesso nello sporti dei cosiddetti “uomini – spogliatoio”. Giocatori, nella maggior parte dei casi di grande esperienza, che hanno un impatto limitato sul terreno di gioco ma sono preziosissimi nelle dinamiche di squadra.

Potrebbe essere questo il segreto della riscossa di Denver. I Nuggets, infatti, erano sotto 0-2 nella semifinale di Western Conference contro i Minnesota Timberwolves ma ora si trovano avanti 3-2. Un ruolo importantissimo lo avrebbe avuto DeAndre Jordan, poco impiegato ma capace di far scattare la scintilla nei suoi compagni. Dopo la sconfitta interna in gara 2, l’ex Clippers ha suggerito al coach Mike Malone di raccogliere le opinioni di tutti i commentatori che davano per spacciata la sua squadra. Così lo staff video, coordinato da Jordan stesso in questo caso, ha realizzato una clip con le parole di diversi opinionisti. La cosa evidentemente sembra aver toccato le corde giuste.

Ma c’è di più. Sempre DeAndre Jordan ha organizzato una cena di squadra al termine di gara 2. Un momento conviviale che ha sbloccato i Nuggets: “Eravamo tutti insieme a guardare la quarta sfida fra Knicks e Pacers – ha spiegato Reggie Jackson -, abbiamo smesso di pensare ossessivamente a cosa fare per vincere. Avevamo solo bisogno di stare un po’ insieme”.

E Aaron Gordon cosa c’entra? Lui era l’unico assente a quella cena, probabilmente per motivi personali. Qui entra in gioco la scaramanzia: visto che le cose sono andate bene, Gordon è stato bandito da tutte le cene di squadra successive. Il “provvedimento” è stato promosso dallo stesso Jordan e sarà valido almeno per tutta la serie con Minnesota. Collegato a ciò c’è un simpatico siparietto colto da ESPN alla fine di gara 5. Nello spogliatoio Gordon ha chiesto ai compagni se andassero a cena fuori, subito gli ha risposto DeAndre Jordan: “Sì, però tu non sei invitato. Scusa amico, ne riparliamo al prossimo turno. Ma tranquillo, ti prendiamo qualcosa da asporto” ha concluso scherzando. Una frase ironica che però fa capire anche quanto i Nuggets abbiano ritrovato fiducia nei loro mezzi, tanto da pensare già alla finale di Conference (e alle relative cene post-partita).