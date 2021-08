I Sacramento Kings preparano un’offerta per Pascal Siakam

Ci sono attualmente tre squadre fortemente interessate a Pascal Siakam. Sul giocatore dei Raptors ci sarebbero i Sacramento Kings, i Golden State Warriors e i Los Angeles Clippers.

La notizia è stata riportata da Jason Anderson, giornalista del “Sacramento Bee“.

In particolare i Kings avrebbero preparato un pacchetto composto da Buddy Hield, Marvin Bagley e un paio di scelte future. Siakam non ha mai fatto richiesta di essere ceduto ai Raptors, anche se nella passata stagione il rapporto con la franchigia si è incrinato.

A Toronto inoltre è in atto un processo di rebuilding dopo la cessione di Kyle Lowry.

I Kings sono anche tra le principali squadre interessate alla possibilità di acquisire Ben Simmons.