I Sacramento Kings tagliano Jabari Parker: futuro NBA in bilico

Era arrivato in NBA come seconda chiamata assoluta al Draft 2014, ma Jabari Parker negli anni ha inanellato flop dopo flop: il giocatore verrà tagliato anche dai Sacramento Kings, come conseguenza delle mosse della franchigia alla trade deadline. Parker ha giocato solo 6 partite in questa stagione, segnando 8.5 punti di media.

Ora il suo futuro in NBA è in bilico, visto che Parker, spesso influenzato dagli infortuni, ha cambiato 5 squadre negli ultimi 3 anni: Milwaukee, Chicago, Washington, Atlanta e Sacramento.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.