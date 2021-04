I saluti del mondo NBA a LaMarcus Aldridge

LaMarcus Aldridge ha deciso improvvisamente di ritirarsi, poco dopo il suo passaggio ai Brooklyn Nets.

Il mondo NBA si Γ¨ mobilitato per salutarlo via social, a partire da Damian Lillard, ex compagno di squadra ai Portland Trail Blazers, per poi arrivare a Gregg Popovich.

IPoi un compagno di tante battaglie agli Spurs come Danny Green. Ma anche avversari storici come Jamal Crawford, Nikola Vucevic, Bradley Beal e Isaiah Thomas. Tutti d’accordo nel riconoscere la grande carriera di Aldridge. Per il quale qualcuno chiede giΓ l’inserimento nella Hall of Fame.

Congrats LA! Midrange King. Enjoy your life fam! πŸ™πŸ½πŸ’ͺ🏽 https://t.co/Fvhrr2l1FX β€” Bradley Beal (@RealDealBeal23) April 15, 2021

Legendary run my brother! πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½ https://t.co/oCAzEzRLdk β€” Danny Green (@DGreen_14) April 15, 2021

Hall of fame career and even better person!!! Salute to you killa @aldridge_12 πŸ™πŸΎ https://t.co/fACGNaidkU β€” Isaiah Thomas (@isaiahthomas) April 15, 2021

One of the toughest match ups I had to face! Congratulations on an amazing career! Enjoy family time… https://t.co/1wNKwK5iJ7 β€” Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) April 15, 2021

