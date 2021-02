I Santa Cruz Warriors ancora KO, ma Nico Mannion sfodera un’altra buona prova

Terza sconfitta in quattro gare per i Santa Cruz Warriors in questo inizio di stagione di G-League nella “bolla” di Orlando. L’affiliata di Golden State è andata KO anche contro i Toronto 905 col punteggio di 125-135.

A nulla sono valsi i 56 punti in coppia del duo Poole-Mannion: 32 per il primo e 24 per il secondo. Il playmaker italiano ha giocato 33’ tirando 7/17 dal campo e spazzando 5 assist a fronte di 3 palle perse.

Per Toronto ha brillato invece Malachi Flynn, autore di 35 punti con 13/19 al tiro.

