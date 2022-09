I Sixers battono un colpo: preso Montrezl Harrell con un biennale

Si muove il mercato dei free agent in NBA, rimasto quasi immobile per un paio di mesi a causa della situazione Durant. I Philadelphia 76ers hanno trovato l’accordo con Montrezl Harrell, rimasto libero fino ad ora. Il lungo, nell’ultima stagione tra Washington e Charlotte, firmerà un biennale ma le cifre non sono note (probabile comunque che sia al minimo salariale). Il secondo anno sarà una Player Option.

ESPN Sources: Free agent C Montrezl Harrell is signing two-year deal with the Philadelphia 76ers, including a player option. Harrell brings more toughness to a team searching for it this offseason. He was Sixth Man of the Year with Doc Rivers/Sam Cassell in 2019-2020 w/ Clippers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2022