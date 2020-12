I Sixers sono disponibili a cedere Ben Simmons per arrivare a James Harden?

La pista più calda per quanto riguarda la cessione di James Harden continuano ad essere i Philadelphia 76ers. Nota la richiesta degli Houston Rockets in sede di trattativa, secondo ESPN nelle scorse ore i Sixers avrebbero accettato di includere Ben Simmons nella discussione, cosa che finora non era avvenuta. Si tratta di una decisione-chiave, che potrebbe avviare le trattative verso una conclusione positiva, al momento ancora molto lontana.

Daryl Morey, presidente dei Sixers, ci ha comunque tenuto a smentire tali rumors: “Non scambieremo Simmons, è una parte importante del nostro futuro”. Una dichiarazione solo di facciata? Di certo non è un segreto che Morey abbia un debole per Harden, al suo fianco per diversi anni ai Rockets.

In response, 76ers president of basketball operations Daryl Morey tells @TheAthleticNBA @Stadium: “We are not trading Ben Simmons — he is an important part of our future.” https://t.co/W6T7HQjjoP — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.