I tifosi dell’ASVEL già INNAMORATI di Gianmarco POZZECCO

Ieri sera Gianmarco Pozzecco ha fatto il suo esordio da capo allenatore sulla panchina dell’ASVEL Villeurbanne contro la Virtus Bologna di Luca Banchi, che ha vinto di misura grazie a un super canestro di Cordinier a 11 secondi dalla fine.

Il Poz si è subito messo in mostra con esultanze folli e discorsi motivazionali, durante i timeout e nello spogliatoio alla fine della gara. In particolare i canali social dell’ASVEL hanno pubblicato il discorso del commissario tecnico dell’Italbasket alla squadra dopo il KO contro la Virtus Bologna e i tifosi si sono subito innamorati Pozzecco, sottolineando che questo è un grande passo in avanti rispetto a TJ Parker.

Ecco alcuni commenti tradotti e che potete trovare sotto i reel di Facebook e di Instagram:

“Adoro il modo in cui parla con loro😉”.

“Questo sì che è un allenatore!”,

“Mi ha motivata anche se non so giocare 😂”.

“C***o, ho visto il video mentre ero sul divano, alla fine ho iniziato a correre per 3 ore 😅”.

“È un leggero cambiamento rispetto a TJ PARKER 😂”.

“Ha ragione, è stata una grande performance e non se lo meritavano di perdere, adoro questo allenatore, è in sintonia al 100% con i suoi giocatori ❤️ 🔥”.

“Wow 😍 Dev’essere fantastico sentire questo tipo di discorso dopo una sconfitta per un giocatore!”.

