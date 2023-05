I tifosi dell’Olympiacos hanno impedito a Luka Doncic di assistere alle Final Four

La stagione 2022-23 di Luka Doncic si è conclusa da un po’, con il mancato approdo ai Playoff da parte dei suoi Dallas Mavericks. Lo sloveno è quindi in vacanza da quasi due mesi e lo scorso weekend avrebbe voluto assistere alla finalissima di EuroLega, per sostenere il suo Real Madrid contro l’Olympiacos. I Blancos alla fine hanno vinto una partita destinata ad entrare nella storia della competizione, ma Doncic non era in tribuna. A dire la verità, non è nemmeno riuscito ad arrivare a Kaunas, sede delle Final Four.

Sarebbero stati proprio i tifosi dell’Olympiacos, indirettamente, a impedire alla superstar dei Mavs di raggiungere la Lituania con il suo jet privato, secondo EuroHoops. La tifoseria greca, una delle più calde d’Europa, era molto presente alla rassegna di Kaunas, sicuramente in numero maggiore rispetto alle altre tre squadre partecipanti. I numerosi voli provenienti dalla Grecia, con su i tifosi dell’Olympiacos, avrebbero proprio reso impossibile l’arrivo di Doncic. Il suo jet, se pure fosse decollato in direzione di Kaunas, non avrebbe avuto abbastanza spazio per essere parcheggiato.