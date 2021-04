I tifosi di Milano prendono in giro Cantù per la retrocessione

Situazione sportiva diametralmente opposta per le grandi rivali Milano e Cantù. Mentre l’Olimpia veleggia in testa alla classifica e si trova a un passo dalle Final Four di EuroLega, i brianzoli devono fare i conti con la retrocessione.

Retrocessione che, come BU ripete da mesi, sarà solamente sulla carta, visto che (quasi) certamente Cantù giocherà comunque in Serie A il prossimo anno. Al di là di questo, la sconfitta con la Fortitudo Bologna ha sancito l’ultimo posto matematico per i canturini.

L’occasione, allora, è stata sfruttata dai tifosi di Milano per il più classico degli sfottò fra tifoserie. Approfittando del ritorno della Lombardia in zona gialla, gli Ultras Milano hanno appeso due striscioni all’esterno del Pala Desio. Il primo recita “Bye Bye Cantù”, il secondo “Pagliaccio fatti coraggio, ti rimane il ripescaggio”.

Striscioni messi a Desio dai tifosi di Milano Pubblicato da Tifosi Canturini su Martedì 27 aprile 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.