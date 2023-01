I titolari dell’All Star Game 2023: sorprese Giannis e Mitchell a Est

La NBA nella notte ha annunciato i 10 titolari, 5 per Conference, che prenderanno parte all’All Star Game 2023 di Salt Lake City. Il risultato è stato frutto delle votazioni di tifosi (50%), media (25%) e giocatori (25%). Le sorprese sono state soprattutto a Est, in relazione a quelle che erano state le preferenze dei fans nelle scorse settimane. Joel Embiid è sicuramente il grande escluso di questi risultati, il centro dei Philadelphia 76ers rimarrà fuori dallo starting five: a lui sono stati preferiti Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant e Jayson Tatum.

Proprio Giannis è l’altra grande sorpresa, non tanto per la presenza in quintetto, scontata, bensì per la “fascia” di capitano. Il greco ha superato Kevin Durant, che aveva guidato la Eastern Conference nelle votazioni ad inizio gennaio. I giocatori della Eastern Conference che sono stati scelti per il quintetto sono quindi Giannis (capitano), Durant, Tatum, Kyrie Irving e Donovan Mitchell.

Ad Ovest da segnalare l’esclusione di Anthony Davis, out da oltre un mese per infortunio nonostante cifre stellari prima di andare KO. Al suo posto, contrariamente alla scelta dei fans, è stato chiamato Zion Williamson, attualmente infortunato (sarà rivalutato tra 2 settimane). LeBron James, senza troppe sorprese, sarà ancora una volta capitano in quanto giocatore più votato. Il quintetto sarà quindi composto da James (capitano), Williamson, Nikola Jokic, Luka Doncic e Steph Curry, preferiti a Ja Morant.

Una volta che verranno annunciate anche le riserve, scelte dai coach, i due capitani comporranno le due squadre con un mini-Draft. Stavolta, diversamente dagli ultimi anni, il Draft si terrà in diretta televisiva proprio prima della palla a due dell’All Star Game, per rendere il tutto più godibile e divertente.

The 2023 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamGiannis TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/uVrcB2h1Am — NBA (@NBA) January 27, 2023

Leggi anche: Quando KOBE BRYANT (non) giocò per la VIRTUS BOLOGNA