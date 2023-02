I Toronto Raptors battono un colpo: torna Jakob Poeltl

Mercato NBA in fermento. Si muovo anche i Toronto Raptors che perfezionano il ritorno in Canada di Jakob Poeltl.

Non solo le maxi trade come quelle che hanno portato Kevin Durant a Phoenix e Russell Westbrook a lasciare i Lakers. Il mercato NBA si muove anche con altre trade importanti.

I Toronto Raptors riportano in Canada Jakob Poeltl, ai San Antonio Spurs vanno Khem Birch, una scelta al primo giro del prossimo Draft e due scelte future al secondo turno. Gli Spurs per Poeltl avevano ricevuto anche un’offerta dai Boston Celtics comprendente Gallinari, Pritchard e una scelta ma hanno preferito la trade con i canadesi.

Poelts torna così a Toronto che l’aveva scelto nel 2016 e spedito in Texas insieme a DeRozan per consentire l’arrivo di Kawhi Leonard. Curioso il fatto che lo scambio sia stato perfezionato proprio mentre Raptors e Spurs si affrontavano sul parquet (con vittoria di Toronto 112-98). Possibile che negli uffici dell’Air Canada Centre ci sia stato un incontro fra le due dirigenze per mettere a punto l’operazione.

Poeltl a fine anno sarà free agent senza restrizioni ma la franchigia canadese conta di poter rinnovare il suo contratto e trattenerlo, in virtù anche della positiva esperienza precedente.