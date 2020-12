I Toronto Raptors rinnovano il contratto di OG Anunoby

OG Anunoby, arrivato ai Toronto Raptors nel Draft 2017 come 23° scelta, è diventato in questi 3 anni un pezzo importante dei successi della franchigia, con la quale ha vinto il titolo partendo in quintetto nel 2019. Il giocatore ha ora rinnovato il proprio contratto con Toronto, firmando un nuovo quadriennale da 72 milioni di dollari e di fatto diventando parte integrante del progetto a lungo termine della franchigia. In caso contrario sarebbe stato free agent la prossima estate.

Anunoby ha mantenuto 10.6 punti e 5.3 rimbalzi di media nell’ultima stagione con i Raptors.

Toronto Raptors forward O.G. Anunoby has agreed to a four-year, $72 million extension, including a player-option for the 2024-2025 season, @KlutchSports Head of Basketball Omar Wilkes tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.