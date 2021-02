I Toronto Raptors sono sulle tracce di Andre Drummond?

Sono i Toronto Raptors i principali protagonisti di queste ultime ore nel mercato NBA: oltre alla possibile cessione di Kyle Lowry prima della trade deadline, si sta infatti parlando di un interessamento per Andre Drummond. A riportare il rumors è stato Kevin O’Connor di The Ringer.

Come Lowry, anche Drummond è nell’ultimo anno di contratto con i Cleveland Cavaliers, che probabilmente lo lascerebbero partire in free agency. Da valutare se il lungo, che sta mantenendo 18.5 punti e 14.2 rimbalzi di media, miglior rimbalzista in NBA, si possa liberare nelle prossime settimane anche tramite buyout e quindi firmare poi per una nuova squadra da free agent. In caso contrario sarebbe senza dubbio più difficile vederlo a Toronto, visto il pesante contratto da 28.7 milioni di dollari fino al termine della stagione.

