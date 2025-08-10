I Vaqueros de Bayamón a un passo dal titolo in BSN: Gallinari vincerà il primo trofeo della sua carriera?

I Vaqueros de Bayamón di Danilo Gallinari vedono il traguardo: con la vittoria per 79-88 in Gara 4 sul campo dei Leones de Ponce, la squadra portoricana si porta sul 3-1 nella serie e si avvicina al titolo numero 17 della propria storia in BSN (Baloncesto Superior Nacional).

L’equilibrio della Final Brava si è spezzato con la prima vittoria esterna della serie, arrivata grazie a un quarto periodo dominante (19-28) che ha ribaltato un match in cui i Leones erano stati avanti anche di 12 punti.

Leones senza Jezreel De Jesús, ma con un super Devoe

Il colpo esterno dei Vaqueros è stato favorito dall’assenza del leader offensivo dei Leones, Jezreel De Jesús, fermato da un virus influenzale che ha colpito anche altri membri della squadra. In sua assenza, Michael Devoe ha firmato una prestazione monumentale da 29 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, ma non è bastata per evitare la sconfitta.

Gallinari e McGee protagonisti assoluti

Per i Vaqueros de Bayamón, è stata un’altra notte di gloria per la coppia Danilo Gallinari e JaVale McGee:

Gallinari: 21 punti (7/14 dal campo, 4/6 ai liberi) e 8 rimbalzi in 36 minuti.

McGee: 21 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate in soli 20 minuti.

Determinanti anche le prove di Gary Browne (13 punti e 9 assist) e Stevie Thompson (14 punti e 7 rimbalzi, con 4/6 da tre).

L’impatto di Rayjon Tucker

L’ultimo innesto, Rayjon Tucker, ha segnato 6 punti (0/4 dal campo, 6/6 ai liberi) in uscita dalla panchina. L’ex Reyer Venezia e Virtus Bologna ha raccontato di essere arrivato a Bayamón in meno di 24 ore dal primo contatto su Instagram con Carlos Arroyo, oggi dirigente dei Vaqueros.

Prossima sfida: Gara 5 può valere il titolo

Il calendario delle BSN Finals 2025 prevede Gara 5 tra meno di 48 ore, in casa dei Vaqueros. Un’eventuale vittoria consegnerebbe il titolo nazionale davanti al proprio pubblico. Per i Leones, la speranza è recuperare rapidamente Jezreel De Jesús e gli altri giocatori debilitati dal virus per allungare la serie.