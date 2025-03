I Vaqueros de Bayamón vincono ancora! Gallinari decisivo contro gli Aguada Santeros

I Vaqueros de Bayamón di Gallinari proseguono il loro ottimo inizio in BSN (Baloncesto Superior Nacional), imponendosi per 62-58 sugli Aguada Santeros in una partita combattuta fino all’ultimo possesso. Tra i protagonisti del match spicca Danilo Gallinari, che ha offerto una prestazione solida chiudendo con 14 punti e 7 rimbalzi, confermandosi un tassello fondamentale per la squadra portoricana.

Gallinari in crescita con i Vaqueros

Dopo il promettente esordio, l’ex NBA sta trovando sempre più spazio e ritmo nella nuova avventura con Bayamón. Contro Aguada, il Gallo ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità offensiva, contribuendo sia nel pitturato che dal perimetro. La sua esperienza internazionale si sta rivelando preziosa per i Vaqueros, che puntano a consolidare la propria posizione in campionato.

Prossimi impegni per Bayamón

Con questa vittoria, i Vaqueros de Bayamón continuano la loro corsa nei piani alti della classifica e guardano con fiducia alle prossime sfide. Gallinari avrà ancora occasione di mettere in mostra il suo talento, cercando di trascinare la squadra verso i playoff.

Resta aggiornato sulle prestazioni di Danilo Gallinari e dei Vaqueros de Bayamón per non perderti nessuna emozione dal campionato portoricano!

