I Vaqueros di Gallinari possono vincere il campionato a tavolino: la situazione

Sono ore concitate in Porto Rico, dove questa notte dovrebbe giocarsi Gara-5 tra Vaqueros de Bayamon e Leones de Ponce, con i primi in vantaggio 3-1 nella serie. I Vaqueros di Danilo Gallinari avrebbero quindi la chance di concludere la serie in casa, conquistando il campionato che sarebbe anche il primo titolo della carriera del giocatore azzurro. La notizia delle ultime ore è però che potrebbero vincere la BSN anche non scendendo in campo, a tavolino.

I Leones de Ponce sono infatti stati colpiti da un’epidemia di influenza e non è sicuro riusciranno ad avere abbastanza giocatori per scendere in campo. “Non useremo questa scusa come scusa. Sono cose che succedono e sono al di fuori del nostro controllo. Ecco perché dobbiamo continuare così” ha dichiarato coach Rivera nelle scorse ore.

Marlese Sifre, sindaca della città di Ponce, dal canto proprio nelle scorse ore ha invitato la squadra a non giocare: “Se la squadra non è in condizioni di giocare domani, NON dobbiamo giocare. La salute dei nostri giocatori deve sempre essere una priorità. […] Questo va al di là delle regole, questo è un atto di coscienza, perché sappiamo che i sintomi sono evidenti e soprattutto altamente CONTAGIOSI che può colpire molti e creare una situazione incontrollata nel paese” ha scritto la politica. Chiudendo poi il suo post con un invito ai dirigenti dei Leones de Ponce: “Dio dia saggezza e discernimento in questo momento ai dirigenti e soprattutto salute a tutti i malati”.