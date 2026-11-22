Nei prossimi giorni le Nazionali si raduneranno per preparare le prossime due partite della finestra FIBA, che per le formazioni europee saranno due gare di qualificazioni alla prossima World Cup. L’Italia se la vedrà contro Turchia e Serbia, in una settimana che prevede però anche un turno di EuroLega, per l’occasione anticipato a martedì e mercoledì. Per la concomitanza delle partite di club e i primi allenamenti delle Nazionali, è scoppiata nelle scorse ore una polemica in Serbia tra coach Ibon Navarro, tecnico della Stella Rossa, e la Federazione.

Navarro aveva risposto piccato a chi gli chiedeva della disponibilità dei giocatori serbi martedì, nella partita contro la Virtus Bologna a Belgrado. “Cosa vorreste che facessi? Dovrei lasciare fuori tutti i giocatori serbi per permetter loro di scendere in campo contro la Lituania? Chiediamo sempre ai giocatori cosa preferiscano fare. È difficile. Chi paga i giocatori? La Stella Rossa è la priorità, e la nostra priorità è martedì. Dopo quel match potranno andare in Nazionale e il CT deciderà quanto farli giocare. Non possiamo gestire la nostra squadra basandoci sulla Nazionale, sarebbe irresponsabile” ha dichiarato il coach della Stella Rossa.

La Serbia esordirà in questa finestra FIBA giovedì alle 17.30 in casa della Lituania, meno di 48 ore dopo la partita della Stella Rossa in EuroLega (mentre il Partizan giocherà addirittura meno di 24 ore prima). Alle parole di Navarro ha replicato la Federazione serba con un comunicato molto duro: “La Federazione serba condanna duramente le parole del coach della Stella Rossa, Ibon Navarro. Non è questo il momento di parlare di chi finanzi i giocatori, ma visto che ha sollevato il problema lo Stato serbo dà significativo supporto finanziario ai giocatori e agli allenatori della Stella Rossa. Le parole di Navarro sono state più che goffe e inappropriate, per non dire irrispettose. Dovrebbe mostrare maggiore comprensione per l’importanza della Nazionale e la necessità di permettere ai migliori giocatori di rappresentare il loro Paese, specialmente considerando che la sua squadra conta 13 stranieri a disposizione. Il coach della Serbia non ha chiesto tutti i giocatori della Stella Rossa, tenendo conto delle loro obbligazioni con il club. Chiediamo al signor Navarro di risparmiarsi uscite del genere in futuro, nell’interesse dell’intero basket serbo, e speriamo che non si verifichi più una situazione simile“.

Foto: FIBA