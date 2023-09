Iffe Lundberg cerca babysitter e conferma la sua permanenza a Bologna

Fuori squadra con Sergio Scariolo, ormai reintegrato con Luca Banchi. Questa l’estate travagliata di Iffe Lundberg, che sembrava destinato a partire e invece alla fine rimarrà alla Virtus Bologna. Il giocatore con passaporto danese ha dato ufficiosamente annuncio della sua permanenza in Italia con un post sui social in cui chiede di inviare il proprio CV per candidarsi come babysitter di suo figlio.

“Ciao, Bologna! Se c’è qualcuno interessato in un lavoro da babysitter, per favore inviatemi il vostro CV. Faremo dei colloqui all’inizio di ottobre. Per prima cosa dovrete essere disponibili le sere delle partite oppure nei weekend” ha scritto Lundberg. Insomma, quando giocherà la Virtus lui sarà sicuramente impegnato in campo.

Lundberg è arrivato a Bologna nella stagione 2021-22, lo scorso anno con Scariolo ha giocato circa 22′ di media.

What’s up Bologna!

If there’s anyone who is interested in a babysitting/nanny job, please email me your resume/CV.

Will be doing interviews in the beginning of October.

Primarily you will have to be available in the evenings during games, and on weekends.

iffe1994@gmail.com

— Gabriel Iffe Lundberg (@IffeLundberg) September 26, 2023