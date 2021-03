Igor Kokoskov ha definito Nando De Colo “il Jason Kidd del basket europeo”

Da parecchi anni ormai Nando De Colo è uno dei migliori esterni d’Europa: il francese ha vinto due volte l’Eurolega, nel 2016 addirittura da MVP, e anche quest’anno, dopo che sembrava dovesse andarsene in estate, sta guidando il Fenerbahçe in zona Playoff a suon di prestazioni, segnando 20 o più punti in tutte e 5 le ultime partite.

Il suo allenatore al Fener, Igor Kokoskov, ha addirittura scomodato una leggenda come Jason Kidd per parlare di De Colo definendolo, appunto, “il Jason Kidd del basket europeo”. Queste le sue parole in conferenza stampa dopo il successo di ieri sera sull’Asvel, in cui De Colo ha segnato 24 punti in 32′ più il canestro che ha chiuso la gara.

Penso sia il Jason Kidd del basket europeo. È altruista, sente il gioco. È un allenatore in campo e lo ammiro per questo. Abbiamo una buona comunicazione in campo e tante volte prendiamo decisioni insieme, questo accade quando hai un veterano che conosce benissimo il basket. È un vero leader, un leader silenzioso.

