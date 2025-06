Ike Udanoh e Frank Gaines hanno annunciato il proprio ritiro

Giornata di addii per alcuni giocatori passati dalla nostra Serie A. Nel giro di poche ore sia Ike Udanoh che Frank Gaines hanno annunciato il proprio ritiro, rispettivamente a 35 e 34 anni. I due sono stati tra l’altro anche compagni, nella stagione 2018-19 alla Pallacanestro Cantù.

Udanoh nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Urania Milano in Serie A2, tra l’altro con quasi una doppia-doppia di media: 10.3 punti e 9.8 rimbalzi. L’americano ha chiuso una carriera durata 12 anni, in cui ha giocato in Italia con Ferrara, Cantù, Avellino, Venezia, Trieste e infine Urania. Nel 2020 ha vinto la Coppa Italia con la Reyer, suo unico trofeo conquistato da noi. Per Udanoh il futuro sarà in NBA, come membro dello staff dei Memphis Grizzlies a partire dalla prossima stagione.

Gaines ha avuto un’esperienza più breve in Italia, giocando una stagione tra Caserta e Pesaro, poi Cantù, Virtus Bologna, ancora Cantù e infine Trieste. Nell’ultima stagione ha segnato 13.0 punti di media nel campionato austriaco con il GGMT Vienna. Sicuramente Gaines sarà ben impresso nella memoria dei tifosi canturini, visto che nella stagione 2018-19 segnò 20.3 punti di media in biancoblu, contendendosi il premio di MVP andato poi a Drew Crawford. Fece addirittura meglio nella sua seconda parentesi in Brianza, nella seconda parte della stagione 2020-21, quando segnò addirittura 22.3 punti di media in 13 partite non riuscendo però a evitare la retrocessione.