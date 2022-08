Il Barcelona pare aver messo fortemente gli occhi sul classe 2006 italiano Elhadji Dame Sarr. A riportare la notizie è Orazio Cauchi di BasketNews.com, come potete leggere in questo articolo.

Al momento Sarr gioca per gli Orange Bassano ma si è messo particolarmente in mostra durante gli Europei Under 16 con la maglia dell’Italia. Il classe 2006 ha viaggiato a 14.8 points, 4.4 rimbalzi, and 2.2 assist di media a partita, portando la nostra Nazionale fino ai Quarti di Finale.

Finire nella Cantera blaugrana sarebbe un grandissimo upgrade per la guardia italiana. Ripercorrerebbe una carriera simile a quella di Matteo Spagnolo che, più o meno alla sua età, ha deciso di trasferirsi in Spagna, al Real Madrid, per essere precisi, per poi crescere e oggi essere un giocatore da Serie A italiana.

Naturalmente Elhadji Dame Sarr ha ancora tutto da dimostrare però – per il momento – la sua strada sembra abbastanza segnata. Stiamo a vedere se anche in Catalunya riuscirà a ripetere i numeri messi in piedi nel nostro Paese e con la maglia Azzurra. La competizione sarà certamente più alta ma senza quella è difficile migliorarsi.

Il Barcelona pagherà un buyout agli Orange Bassano per finalizzare l’accordo con Sarr, come riferito a Baskenews. La mossa dovrebbe essere finalizzata una volta che l’entourage del 2006 terminerà tutte le pratiche burocratiche necessarie.

Leggi anche: Spettacolo tra Serbia e Slovenia, alla fine la spunta Doncic all’OT