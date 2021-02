Il 75% da due dell’Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv è record di EuroLeague

Il 24 su 32 della partita vinta contro il Maccabi, pari al 75.0% rappresenta la miglior prova di tutti i tempi in EuroLeague dell’Olimpia in termini di precisione nel tiro da due. Il primato precedente risaliva al 28 febbraio 2019 quando l’Olimpia tirò con il 73.8% da due (31/42) in una gara giocata contro il Khimki Mosca in trasferta e vinta 90-88. Altre due volte ha tirato oltre il 70% da due in una gara di EuroLeague: il 22 novembre 2007, 71.43% (20/28) contro l’Aris Salonicco in trasferta, gara vinta 77-70, e l’8 dicembre 2010 contro l’Efes a Milano, 26/37, pari al 70.27%, in una gara vinta 94-80. Kyle Hines ha segnato sei canestri da due, Kevin Punter, Vlado Micov e Michael Roll in combinazione hanno fatto 8/8 da due; Shavon Shields ha aggiunto quattro canestri su cinque, due li hanno segnati Gigi Datome e Kaleb Tarczewski, uno Sergio Rodriguez e Malcolm Delaney.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

Immagine in evidenza: sito Olimpia Milano

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.