Il Barça perde e coach Jasikevicius va in discoteca: il club storce il naso

Nelle scorse ore era circolato molto sui social un video di coach Sarunas Jasikevicius intento a fare festa in una di Atene, città a lui molto cara. Il video risale a martedì sera, proprio poche ore dopo la sconfitta del Barcellona contro l’Olympiacos. Di solito situazioni del genere coinvolgono i giocatori, spesso oggetto di critiche per uscite in discoteca dopo KO importanti: che sia stato il coach a rendersene protagonista in questo caso è parecchio insolito.

A tutta la squadra, nonostante la sconfitta, è stato dato il mercoledì completamente libero, mentre la formazione rimaneva ad Atene prima della partenza per Istanbul. Nella seconda gara di EuroLega della settimana, il Barça ha perso nuovamente in casa del Fenerbahçe, incassando quindi due sconfitte nel giro di tre giorni. Questo ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, secondo il Mundo Deportivo il club catalano non sarebbe per nulla contento del comportamento di Jasikevicius e di un altro membro dello staff che lo avrebbe accompagnato.