Il Barcellona ci prova con Ricky Rubio

Ricky Rubio potrebbe presto tornare a giocare in Europa, sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona.

Subito dopo la rescissione con i Cleveland Cavaliers, si sono diffuse voci riguardo un possibile ritorno di Rubio in Europa. Il playmaker spagnolo è fermo da questa estate, quando ha rinunciato ai Mondiali e alla successiva stagione NBA a causa di problemi psicologici. Poche ore fa l’annuncio della fine del suo contratto con i Cavs e probabilmente della esperienza negli USA dopo 12 anni.

Adesso Rubio potrebbe tornare in EuroLega, in un ambiente che conosce molto bene come quello blaugrana. A Barcellona ha giocato da giovane, dopo l’uscita da Badalona e prima dell’approdo in NBA, per due stagioni. Insieme a lui in campo c’erano l’attuale GM Juan Carlos Navarro e il coach Roger Grimau con i quali ha vinto una EL. Entrambi starebbero lavorando personalmente per convincere Rubio a rimettersi in gioco, secondo quanto riporta Sport, quotidiano molto vicino al mondo Barca.

Foto: FIBA