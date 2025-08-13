dabone

Il Barcellona porterà un tredicenne in prima squadra

Roberto Caporilli

Il Barcellona si appresta a una decisione a suo modo storica per il mondo del basket.

I blaugrana, infatti, avrebbero deciso di portare in prima squadra un ragazzo che non ha ancora compiuto 14 anni. Parliamo di Mohamed Dabone, finito già da diversi mesi sul taccuino di tanti scout ma anche sugli smartphone di molti appassionati. Sono virali i video in cui il classe 2011 domina i suoi coetanei negli anni passati ma anche quelli in cui fa lo stesso con ragazzi molto più grandi, anche a livello di Under 18 o Under 19.

Si tratta di un giocatore di 211 cm che gioca senza alcun problema sia fronte che spalle canestro, oltre ad avere già un affidabile tiro da fuori e ovviamente doti di intimidazione nei pressi del ferro. Ormai sembra che anche le giovanili gli stiano strette, come dimostrato le ottime prove nei vari tornei continentali dello scorso anno. Da qui la decisione di aggregarlo alla prima squadra. La sua sembra la storia di un predestinato, come testimonia il soprannome molto impegnativo che gli è stato affibiato, Wemby Antetokounmpo.

Insieme a lui ci sarà anche il 2008 Sayon Keita. Con queste mosse il Barca vuole tentare di giocare d’anticipo e arginare la fuga dei suoi talenti verso la NCAA.

