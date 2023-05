Il Barcelona taglierà di molto il budget per gli stipendi nel 2023-24

Il Barcelona ha deciso di tagliare brutalmente il budget della sua sezione basket per la prossima stagione, secondo il Mundo Deportivo. Si sapeva che il club avrebbe ridotto gli investimenti in tutte le sezioni professionistiche vista la delicata situazione economica che sta attraversando, ma la riduzione alla fine sarà molto più alta del previsto.

La delusione vissuta nella recente Final Four di Eurolega di Kaunas, in cui la squadra ha perso in semifinale contro il Real Madrid pur arrivando all’evento con le migliori speranze, ha esaurito la pazienza del cda del club, che è arrivato allo stremo dopo tre anni di forti investimenti senza vincere il premio del titolo europeo.

Bisogna tenere conto del fatto che l’investimento nelle diverse sezioni calcola il “fair play” finanziario che il Barça deve rispettare nella Liga per poter registrare i giocatori nella prima squadra di calcio.

Finora si era parlato di una riduzione tra il 10 e il 15% del budget. Tuttavia, a meno che il club non cambi rotta, il taglio finale sarà compreso tra il 20 e il 25%. Tenendo presente che l’ultimo budget per il basket del Barcelona era di circa 44 milioni di euro, la riduzione che dovrà eseguire Juan Carlos Navarro, dirigente della sezione, sarà di circa 8-11 milioni di euro.

Il grosso di questo risparmio dovrebbe essere prodotto attraverso una riduzione del monte ingaggi, che in questa stagione è stato di circa 38 milioni di euro. Non sarà facile per la sezione cestistica effettuare questo taglio importante perché questo 30 giugno scadono solo 4 dei 16 contratti della prima squadra, quelli di Kyle Kuric, Sertac Sanli e Mike Tobey e di coach Sarunas Jasikevicius.

