Il Barcelona travolge il Rio Breogan: Dame Sarr DOMINANTE

Il Barcellona supera un inizio complicato e domina il Rio Breogan con un netto 102-79, salendo a 12 vittorie e 9 sconfitte in campionato. Protagonista assoluto della serata è stato il giovane talento Dame Sarr, prospetto per il prossimo NBA Draft, autore di 21 punti in 23 minuti con un eccellente 8/10 dal campo, inclusi 3 tiri da tre punti.

Dame Sarr si mette in mostra

Il 18enne italiano ha confermato il suo enorme potenziale, guidando il Barça con una prestazione offensiva di alto livello. La sua capacità di segnare con efficienza e versatilità lo rende sempre più interessante per gli scout NBA in vista del Draft 2024.

Assenze pesanti per il Barça

Nonostante il successo, il Barcellona ha dovuto fare i conti con diverse assenze importanti. Nicolas Laprovittola (operazione al ginocchio destro), Juan Núñez (ginocchio destro), Kevin Punter (spalla sinistra) e Jan Vesely (ginocchio destro) sono rimasti fuori per infortunio.

Con questa vittoria, il Barça continua la sua corsa nelle zone alte della classifica e manda un segnale chiaro: anche senza alcune delle sue stelle, il talento emergente di Dame Sarr può fare la differenza. E questa è una buonissima notizia per la nostra Nazionale.

