Il basket incontra il digitale: dai social network ai canali dedicati

Il basket oggi, così come tanti altri sport, non si gioca più “solamente” sul campo: l’impatto del digitale si sta facendo sentire pure per quanto riguarda questo sport, in tantissimi aspetti anche molto differenti tra loro, dalla presenza sui social network dei giocatori più amati a giochi e videogiochi ispirati al mondo sportivo, senza dimenticare la possibilità di seguire le partite non più solo dal vivo, ma anche attraverso canali digitali.

Fonte: Unsplash.com

Il basket come non l’avete mai visto: l’importanza per i tifosi di canali alternativi e social network

Le regole del gioco sono sempre le stesse, così come i campionati e i tornei più avvincenti di questo sport, come ad esempio l’NBA, la Serie A italiana, l’Eurolega e l’Eurocup. A cambiare, o meglio a modernizzarsi per rimanere al passo con i tempi, sono tutte le attività collaterali ma ormai parte integrante delle caratteristiche specifiche del basket. Se un tempo le notizie e gli aggiornamenti su partite, giocatori e promozioni si potevano avere solo seguendoli dal vivo, grazie ai giornali o alla TV (tramite i canali principali della televisione pubblica), oggi la conoscenza e gli approfondimenti che si possono portare avanti, per quanto riguarda il basket, sono sempre più dettagliati.

Oltre alle notizie ufficiali, infatti, sia per ciò che concerne il basket internazionale che quello italiano, è possibile consultare numerosi canali alternativi in modo da rimanere sempre informati. Grazie al “dietro le quinte” fornito dalla presenza da parte dei giocatori sui social network come Facebook e Instagram, inoltre, si può anche curiosare tra le abitudini, gli allenamenti e la vita quotidiana dei protagonisti del basket: ad esempio come dimostra la pagina Facebook di Luigi Datome, cestista dell’Olimpia Milano, da anni molto presente sui social.

Il basket e il digitale: dai giochi ai canali dedicati in Italia

Non solo social network: parte dell’evoluzione e del passaggio del basket al “mondo digitale” è anche la possibilità di cimentarsi in giochi e videogiochi ispirati a questo sport. Non mancano infatti i giochi da casinò ispirati al mondo sportivo, proprio come quelli presenti sul casinò NetBet, da giocare sia tramite computer che grazie a smartphone e tablet tramite app specifiche, oppure, passando dal settore dell’intrattenimento a quello dei videogiochi, titoli come la serie di NBA 2K. Quanto alle news sportive, oltre a poter seguire partite, dirette, interviste e approfondimenti anche dal proprio smartphone o tablet, in qualsiasi momento, c’è da considerare anche la copertura di campionati e internazionali da seguire in streaming grazie a canali come Raiplay Sport, la sezione digitale della principale rete televisiva italiana, che permette di vedere in diretta e rivedere incontri di alcune delle più importanti partite di basket direttamente tramite computer, Smart TV e altri dispositivi mobili.

Fonte: Unsplash.com

La passione per uno sport avvincente e spettacolare come il basket non si ferma perciò alla sola visione delle partite dagli spalti: poterlo conoscere e seguire in maniera più approfondita è il sogno di ogni tifoso e, grazie alle attuali tecnologie, progressi e possibilità date da Internet e dai social media, è possibile tenere il passo delle news più aggiornate sul settore.