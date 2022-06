Il Basket NBA raccoglie più scommesse di quello italiano

In attesa degli Europei di settembre, la pallacanestro è in vacanza dopo una lunga stagione chiusasi con le vittorie, praticamente in contemporanea, dei Golden State Warriors in NBA e dell’Olimpia Milano nella Serie A italiana. E proprio di NBA e Serie A di basket si occupa l’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha messo a confronto la raccolta delle Scommesse Vincente delle due leghe.

A dominare è quella americana, con l’84% delle puntate complessive contro il 16% della massima serie nazionale. Del resto, la NBA è un brand riconosciuto su scala mondiale e in costante crescita ormai da anni. Di contro, la Serie A italiana di basket non regge il confronto con i campionati top d’Europa come l’ACB spagnola o i tornei di Grecia e Israele.

Scommesse vincente NBA, Golden State e Boston le più giocate

Come riportato da Forbes, negli ultimi 20 anni il valore delle squadre NBA è salito, in media, di oltre il 1.050%. A svettare sono i Golden State Warriors: +3.300% dal 2001, per un valore di 5,6 miliardi di dollari. Anche per questo, la franchigia californiana è riuscita a vincere 4 volte il Larry O’Brien Trophy su 6 finali raggiunte nelle ultime 8 stagioni di NBA. L’ultima solo poche settimane fa, 4-2 sui Boston Celtics.

Un campionato, quello a stelle e strisce, che affascina tutto il globo e che trova consensi anche in Italia. La NBA 2021-22 ha raccolto molte puntate nel nostro Paese, con le due finaliste a farla da padrone nelle scommesse vincente: il 44% delle giocate su Lottomatica.it è stato appannaggio dei Golden State Warriors, il 35% a favore dei Boston Celtics.

Si è puntato, però, anche sui Phoenix Suns di Chris Paul, che hanno attratto il 7% delle scommesse soprattutto in virtù della strabiliante regular season. Chance di successo sono state attribuite anche ai Brooklyn Nets (4%), anche se poi Kevin Durant e compagni hanno salutato anzitempo ai playoff.

Scommesse vincente Serie A Basket: Virtus Bologna sopra l’Olimpia Milano per gli scommettitori



Anche in Italia le due protagoniste delle Finals scudetto, ovvero Olimpia Milano e Virtus Bologna, fanno il pieno sul fronte scommesse vincente della Serie A. Gli scommettitori Lottomatica hanno puntato più sulle V nere (51%), campioni in carica, che sui milanesi (44%). In realtà, poi, è stata la squadra guidata da Ettore Messina ad avere la meglio, imponendosi 4-2 nella serie e “vendicando” lo scudetto 2021 finito a Bologna.

Le altre squadre della massima serie cestistica tricolore hanno raccolto le briciole, con praticamente solo Brescia (3%), protagonista di una valida stagione, a ritagliarsi uno spazio degno di nota. D’altronde, le incognite erano poche: già ai nastri di partenza del campionato, Virtus e Olimpia apparivano nettamente un gradino più su rispetto alla concorrenza e hanno saputo mantenere i favori del pronostico, anche grazie agli innesti in corsa.

Giovani e meno giovani scommettono nello stesso modo? NBA e Serie A Basket ai raggi X

L’indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica offre anche un approfondimento relativo all’età di chi scommette sulla vincente della lega americana e di quella italiana. Si evidenzia che generalmente, nel nostro Paese, la palla a spicchi attrae sia i giovani, soprattutto la NBA, sia gli scommettitori senior.

Le giocate, però, si differenziano per fasce d’età: per esempio, l’Olimpia Milano attira principalmente le puntate di un pubblico adulto. Il 46% di scommettitori della fascia 41-60 anni ha puntato sui milanesi contro il 36% che, invece, ha dato fiducia alla Virtus; negli over 60 il rapporto è addirittura 12% a 5%.

Per quanto riguarda le scommesse vincente NBA, si osserva che ben il 72% delle giocate proviene da under 40: una percentuale più alta rispetto a quella della Serie A di basket (51%). Poche variazioni, invece, a livello di squadre: a differenza delle due finaliste italiane, Golden State e Celtics mostrano numeri sostanzialmente uguali nelle varie fasce d’età.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/basket-nba-serie-a