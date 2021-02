Il Baskonia vola alto con un ultimo periodo da favola, Real al tappeto

Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz 64-84

(15-28; 19-9; 18-23; 12-24)

I primi scorci di partita sorridono al Baskonia, che sfrutta i cambi sui blocchi dentro l’area per liberare Sedekerskis e Jekiri, che lanciano il 6-14 dei primi 4′; il timeout di Laso non risolleva la partenza negativa dei blancos che subiscono la maggiore fluidità ed efficacia degli ospiti nel sfruttare i vantaggi (9-20). Henry è il direttore d’orchestra di un’eccellente primo quarto per gli uomini di Ivanovic, mentre il Real lancia segnali di vita minimi nel 15-28 che suggella i primi 10 minuti. Le rotazioni e una maggiore solidità in difesa sembrano rilanciare i padroni di casa, ma Giedraitis riprende a far correre i suoi e il divario si fa nuovamente ampio (23-37); da qui i baschi spengono la luce in attacco e un 8-0 rapido del Real rimette i conti aperti. Alocen completa il ritorno madrileno con una tripla e all’intervallo il tabellone recita 34-37.

Alla ripresa dei giochi è battaglia aperta tra le due compagini: il Baskonia riprova a scappare con il solito Henry, ma Tavares comincia a farsi sentire dentro l’area e la sua presenza tiene in corsa la compagine blanca (44-46). Cambiano i protagonisti, non il sali e scendi della frazione con Polonara e Causeur come primi terminali, poi tocca ad Henry suggellare il periodo in favore dei suoi sul 52-60. Alocen prova a rilanciare la squadra nel momento di maggiore difficoltà, ma le velenose triple di Vildoza e Peters scavano un nuovo abisso in favore degli uomini di Ivanovic, che ritoccano nuovamente il +15 con ancora 5′ sul cronometro (59-74). La pioggia di triple è una sentenza per il Real Madrid che non riesce a controbattere alla rapidità e al cinismo dei baschi, che si prendono la sfida tutta spagnola per 64-84.

REAL MADRID: Abalde 12

BASKONIA: Polonara 18, Peters 16, Giedraitis 14

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014